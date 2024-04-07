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Холызалов Василий Петрович

Место рождения

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пётр Григорьевич

Мать: Евфимия Максимовна

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Холызалов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Холызалова Прасковья Сергеевна

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Холызалова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Холызалова Прасковья Сергеевна

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Холызалов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Холызалова Прасковья Сергеевна

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Холызалов Поликарп Васильевич

Мать ребёнка: Холызалова Прасковья Сергеевна

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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