Холызалов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Пётр Григорьевич
Мать: Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Холызалов Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Холызалова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Холызалова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Холызалова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Холызалов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Холызалова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Холызалов Поликарп Васильевич
Мать ребёнка: Холызалова Прасковья Сергеевна
Смерть
Неизвестно