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Русакова Валентина Васильевна
Русакова Валентина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Русаков Василий
Мать
Русакова (Леничева) Наталья
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Русаков Василий
Мать:
Русакова Наталья
Смерть
Неизвестно
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