Макридина (Макридина) Евдокия Федоровна
женский, родилась 04.08.1801 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла До 1816, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецМакридин Федор СвиридовОколо 1748 г.р.
МатьМакридина Анна ФедоровнаОколо 1764 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1801 ст.
Отец: Макридин Федор Свиридов
Мать: Макридина Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.08.1801 ст.
Смерть
До 1816