Макридина (Макридина) Евдокия Федоровна 04.08.1801 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Макридина (Макридина) Евдокия Федоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 04.08.1801 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла До 1816, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Макридин Федор СвиридовОколо 1748 г.р.
Мать
Макридина Анна ФедоровнаОколо 1764 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1801 ст.

Отец: Макридин Федор Свиридов

Мать: Макридина Анна Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
05.08.1801 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
До 1816
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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