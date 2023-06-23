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Дарья Артемовна

Место рождения

Волошно, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

1868 г.р.
Скрыто настройками приватности
1873 г.р.
1875 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Артём (Отец Дарьи)

Мать: не указана

Волошно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Михаил Ильич

Рождение ребёнка
13.07.1868

Дочь: [...]ритта(?) Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1873

Сын: Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1875

Сын: Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно

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