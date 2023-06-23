Дарья Артемовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Артём (Отец Дарьи)
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1862
Муж: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
13.07.1868
Дочь: [...]ритта(?) Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
02.03.1870
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.02.1873
Сын: Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
19.11.1875
Сын: Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
23.12.1879
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно