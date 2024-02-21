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Юфаров Леонтий Иванович

Место рождения

Большой Ляждур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Ляждур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юфарова -- Феодосия Семеновна

Рождение ребёнка
22.08.1895

Дочь: Юфарова Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: Юфарова -- Феодосия Семеновна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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