Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чмоленко Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Чмуленко Андрей Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чмуленко Андрей Митрофанович

Рождение ребёнка
05.03.1931

Сын: Чмуленко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чмуленко Андрей Митрофанович

Рождение ребёнка
11.10.1933

Дочь: Камышова (Чмуленко) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Чмуленко Андрей Митрофанович

Смерть
1982

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