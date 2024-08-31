Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чмуленко Андрей Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1931
Отец ребёнка: Чмуленко Андрей Митрофанович
Рождение ребёнка
11.10.1933
Дочь: Камышова (Чмуленко) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Чмуленко Андрей Митрофанович
Смерть
1982