Домна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1876
Дочь: (Назарова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич
Кураев
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кирилл Павлович
Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич
Кураев
Рождение ребёнка
04.08.1882
Сын: Назаров Александр Павлович
Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич
Кураев
Рождение ребёнка
01.05.1886
Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич
Рождение ребёнка
26.08.1889
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич
Кураев
Смерть
Неизвестно