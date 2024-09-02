Домна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1876

Дочь: (Назарова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
04.08.1882

Сын: Назаров Александр Павлович

Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
01.05.1886

Сын: Назаров Петр Павлович

Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич

Рождение ребёнка
26.08.1889

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Смерть
Неизвестно

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