Баранова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Наталья Феоктистовна
Отец ребёнка: Баранов Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Платонова Анна Феоктистовна
Отец ребёнка: Баранов Феоктист Иванович
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Рождение ребёнка
1871
Сын: Баранов Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Баранов Феоктист Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно