Баранова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Наталья Феоктистовна

Отец ребёнка: Баранов Феоктист Иванович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Платонова Анна Феоктистовна

Отец ребёнка: Баранов Феоктист Иванович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Рождение ребёнка
1871

Сын: Баранов Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Баранов Феоктист Иванович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Феоктист Иванович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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