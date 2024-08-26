Лукина (Проурзина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.05.1824 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 161 Л.104
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Лукина) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Лукин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Лукин Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно