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Лукина (Проурзина) Мария Васильевна

Место рождения

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.05.1824 ст.

Муж: Лукин Василий Афанасьевич

Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 161 Л.104
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Лукина) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Афанасьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лукин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Афанасьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лукин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Афанасьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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