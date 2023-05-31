Скляров Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1920
Дата смерти2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920
Отец: Скляров Александр Ильич
Мать: Склярова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляров Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1947
Дочь: Бражник-Склярова Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Склярова-Макарова Надежда Николаевна
Смерть
2001