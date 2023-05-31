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Скляров Яков Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1920

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

DP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920

Отец: Скляров Александр Ильич

Мать: Склярова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляров Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1947

Дочь: Бражник-Склярова Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Склярова-Макарова Надежда Николаевна

Смерть
2001

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