Марфа Аникиева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Семенов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Екатерина Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Семенов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Сергей Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Семенов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Лукерья Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Семенов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
10.05.1851 ст.
Дочь: Акулина Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Семенов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно