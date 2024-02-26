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Марфа Аникиева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Семенов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Екатерина Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Семенов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Сергей Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Семенов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Лукерья Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Семенов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
10.05.1851 ст.

Дочь: Акулина Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Семенов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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