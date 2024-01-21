Ганзюк Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1981
Дочь: Ганзюк Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Малькова Марина Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганзюк Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Малькова Марина Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганзюк Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Малькова Марина Тихоновна