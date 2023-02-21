Бочков Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1903
Дата смерти1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Яркина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Бочкова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бочкова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурбакова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бочкова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бочкова Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991