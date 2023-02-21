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Бочков Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1903

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: Бочков Ефим Степанович

Мать: Бочкова Агрипина (Василиса) Макаровна

Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Яркина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Бочкова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочков Василий Иванович

Мать ребёнка: Бочкова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурбакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бочкова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочков Николай Иванович

Мать ребёнка: Бочкова Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкова Варвара Николаевна

Смерть
1991
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