Королик Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королик Елена Александровна
Мать ребёнка: Королик (Леонович) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королик Наталья Александровна
Мать ребёнка: Королик (Леонович) Татьяна