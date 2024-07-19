Королик Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Королик Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королик (Леонович) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королик Елена Александровна

Мать ребёнка: Королик (Леонович) Татьяна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королик Наталья Александровна

Мать ребёнка: Королик (Леонович) Татьяна

Борисов, Борисовский район, Минская область

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