Гилмениса ? (не точно) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилмениса ? (не точно)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 2. Шайдулла (младше Гайнуллы)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 1. Гайнулла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдулла (братишка Гайнуллы)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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