Block Peter Jakob W 01.09.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Block Peter Jakob W

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.09.1863

Супруги
Block (Rempel) Anna H S27.02.1869 г.р.
Дети
Von Kampen (Block) Anna1890 г.р.
(Block) Katharina1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Block (Rempel) Anna H S

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Von Kampen (Block) Anna

Мать ребёнка: Block (Rempel) Anna H S

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Block) Katharina

Мать ребёнка: Block (Rempel) Anna H S

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