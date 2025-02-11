Block Peter Jakob W
мужской, родился 01.09.1863
Супруги
Block (Rempel) Anna H S27.02.1869 г.р.
Дети
Von Kampen (Block) Anna1890 г.р.
(Block) Katharina1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Block (Rempel) Anna H S
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Von Kampen (Block) Anna
Мать ребёнка: Block (Rempel) Anna H S
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Block) Katharina
Мать ребёнка: Block (Rempel) Anna H S