Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 22.08.1851, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Супруги
Winter Karl22.08.1810 г.р.
Дети
Harder (Winter) Aganetha C K15.05.1835 г.р.
Winter Peter22.09.1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
29.07.1834

Муж: Winter Karl

Супруг(-а): Elisabeth P A Winter Schmidt (Krause)

Рождение ребёнка
15.05.1835

Дочь: Harder (Winter) Aganetha C K

Отец ребёнка: Winter Karl

Рождение ребёнка
22.09.1837

Сын: Winter Peter

Отец ребёнка: Winter Karl

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
02.04.1839

Дочь: (Winter) Maria

Отец ребёнка: Winter Karl

Рождение ребёнка
05.04.1841

Сын: Winter Karl

Отец ребёнка: Winter Karl

Рождение ребёнка
14.04.1843

Сын: Winter Johann

Отец ребёнка: Winter Karl

Рождение ребёнка
01.05.1845

Сын: Winter Heinrich

Отец ребёнка: Winter Karl

Рождение ребёнка
20.04.1847

Сын: Winter Heinrich Karl

Отец ребёнка: Winter Karl

Смерть
22.08.1851
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

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