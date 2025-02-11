Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A
женский, родилась 1813, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 22.08.1851, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Супруги
Winter Karl22.08.1810 г.р.
Дети
Harder (Winter) Aganetha C K15.05.1835 г.р.
Winter Peter22.09.1837 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
29.07.1834
Муж: Winter Karl
Рождение ребёнка
15.05.1835
Дочь: Harder (Winter) Aganetha C K
Отец ребёнка: Winter Karl
Рождение ребёнка
22.09.1837
Сын: Winter Peter
Отец ребёнка: Winter Karl
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1839
Дочь: (Winter) Maria
Отец ребёнка: Winter Karl
Рождение ребёнка
05.04.1841
Сын: Winter Karl
Отец ребёнка: Winter Karl
Рождение ребёнка
14.04.1843
Сын: Winter Johann
Отец ребёнка: Winter Karl
Рождение ребёнка
01.05.1845
Сын: Winter Heinrich
Отец ребёнка: Winter Karl
Рождение ребёнка
20.04.1847
Сын: Winter Heinrich Karl
Отец ребёнка: Winter Karl
Смерть
22.08.1851
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд