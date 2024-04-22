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Гусев Владимир Тимофеев

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

15.07.1912 ст.

Дата смерти

17.08.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1912 ст.

Отец: Гусев Тимофей Михайлович

Мать: Гусева Анна Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
20.07.1912 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Ксения Васильевна Чекалова (Карпова)
Смерть
17.08.1912 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от младенческой
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