Гусев Владимир Тимофеев
Место рождения
Дата рождения15.07.1912 ст.
Дата смерти17.08.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1912 ст.
Отец: Гусев Тимофей Михайлович
Мать: Гусева Анна Васильевна
Крещение
20.07.1912 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Ксения Васильевна Чекалова (Карпова)
Смерть
17.08.1912 ст.
Причина смерти: от младенческой