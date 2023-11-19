Иорданская (Парийская) Таисия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1888
Муж: Иорданский Александр
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иорданский Александр
Отец ребёнка: Иорданский Александр
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно