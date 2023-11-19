Иорданская (Парийская) Таисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Парийская) Таисия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.06.1888

Муж: Иорданский Александр

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иорданский Александр

Отец ребёнка: Иорданский Александр

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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