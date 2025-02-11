Щемяев Филип Захаров
мужской, родился 1794, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1840, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
ОтецЩемяев ЗахарДо 1774 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Щемяев Степан Филипов1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Щемяев Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: ?
Смерть
1840
Место жительства
1850