Щемяев Филип Захаров 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Щемяев Филип Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1794, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1840, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отец
Щемяев ЗахарДо 1774 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Щемяев Степан Филипов1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Щемяев Захар

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Щемяев Степан Филипов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1840
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

65 Семья

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