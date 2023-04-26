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Кряквина Мария Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кряквин Мирон Федорович

Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шестаков Дорофей Федорович

Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шестаков Петр Федорович

Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.04.1846

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Куличихина Прасковья Шестакова

Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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