Кряквина Мария Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шестаков Дорофей Федорович
Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович
Рождение ребёнка
14.04.1846
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Куличихина Прасковья Шестакова
Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Кряквин Федор Архипович
Смерть
Неизвестно