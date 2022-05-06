Улита Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Семенович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ермаков Федор Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Семенович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Семенович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1897 ст.

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Никифор Семенович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.

Дочь: Ольга Никитична

Отец ребёнка: Никифор Семенович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.

Сын: Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Семенович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1908 ст.

Сын: Иоаким Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Семенович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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