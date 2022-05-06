Улита Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Семенович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ермаков Федор Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Семенович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Семенович
Рождение ребёнка
12.10.1897 ст.
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Никифор Семенович
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.
Дочь: Ольга Никитична
Отец ребёнка: Никифор Семенович
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.
Сын: Иван Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Семенович
Рождение ребёнка
06.09.1908 ст.
Сын: Иоаким Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Семенович
Смерть
Неизвестно