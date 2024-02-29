Житков Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖитков Михаил Андреевич

Житков Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Житков Андрей Семенов

Мать: Житкова Мария Федорова

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Житков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Житкова Александра Зиновиева

д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Житков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Житкова Александра Зиновиева

д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
16.02.1921

Сын: Житков Константин Михайлович

Мать ребёнка: Житкова Александра Зиновиева

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житкова Александра Зиновиева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close