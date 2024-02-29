Житков Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Житков Андрей Семенов
Мать: Житкова Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Житков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Житкова Александра Зиновиева
д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Житков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Житкова Александра Зиновиева
д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
16.02.1921
Сын: Житков Константин Михайлович
Мать ребёнка: Житкова Александра Зиновиева
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно