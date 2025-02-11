Бутяшин Ефим Фёдоров
мужской, родился 1825, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецБутяшин Фёдор Иванов1801 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Бутяшин Фёдор Иванов
Мать: ?
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1847
Левашовка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно