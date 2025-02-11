Бутяшин Ефим Фёдоров 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутяшин Ефим Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Бутяшин Фёдор Иванов1801 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бутяшин Фёдор Иванов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1847
Левашовка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Переведен

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

10 по прошлой переписи

Смерть
Неизвестно

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