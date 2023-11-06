Дуральский Руслан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.2013
Дочь: Дуральская Мария Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.2019
Сын: Дуральский Алексей Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности