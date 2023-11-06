Дуральский Руслан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуральский Руслан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.2013

Дочь: Дуральская Мария Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.2019

Сын: Дуральский Алексей Русланович

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Бракосочетание
Неизвестно

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