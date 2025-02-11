(Ванютина) Екатерина Петрова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ванютина) Екатерина Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1874, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.02.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Ванютин Пётр Никифоров1850 г.р.
Мать
Ванютина (Кречнина) Параскева Иванова1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ванютин Пётр Никифоров

Мать: Ванютина (Кречнина) Параскева Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.02.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | Натурально

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