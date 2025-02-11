(Ванютина) Екатерина Петрова
женский, родилась 1874, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.02.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВанютин Пётр Никифоров1850 г.р.
МатьВанютина (Кречнина) Параскева Иванова1853 г.р.
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Рождение
1874
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.02.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область