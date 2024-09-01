Еньков (Яньков) Иван Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еньков (Яньков) Иван Макаров

Место рождения

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Яньков (Еньков) Макар Филипов

Мать: Янькова Марина (Марфа) Иванова

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212 фонд №389, опись №1, дело №729, стр. 90
Бракосочетание
20.01.1893 ст.

Жена: Янькова (Мамонова) Стефанида Игнатьева

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №729, стр. 90
Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Еньков Сергий Иванович

Мать ребёнка: Янькова (Мамонова) Стефанида Игнатьева

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №1612, стр. 73
Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: (Янькова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Янькова (Мамонова) Стефанида Игнатьева

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212
Рождение ребёнка
14.09.1908

Сын: Еньков Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Янькова (Мамонова) Стефанида Игнатьева

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №1612, стр. 73
Смерть
Неизвестно

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