Маркочев Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти03.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
20.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Иванина (Маркочева) Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна
Военная служба
17.12.1941
Балашиха, Балашиха, Московская область
Балашихинский РВК
Смерть
03.12.1944