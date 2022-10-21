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Маркочев Алексей Сергеевич

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Место рождения

Черное, Балашиха, Московская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

03.12.1944

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Маркочев Сергей Михайлович

Мать: Погодина (Кострова) Александра Ивановна

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Иванина (Маркочева) Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна

Военная служба
17.12.1941
Балашиха, Балашиха, Московская область
Балашихинский РВК
Смерть
03.12.1944

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