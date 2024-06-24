Грибанова (Соколова) Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1920
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Грибанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
25.06.?
Сын: Грибанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Грибанов Николай Алексеевич
Смерть
1995