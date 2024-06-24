Грибанова (Соколова) Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова (Соколова) Марфа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1920

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Грибанов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
25.06.?

Сын: Грибанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Грибанов Николай Алексеевич

Смерть
1995

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