Ломако Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомако Фёдор

Ломако Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова (Ломако) Катерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шевченко Полина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конотоп (Ломако) Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шевченко Полина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломако Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Шевченко Полина Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Полина Захаровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.