Ломако Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова (Ломако) Катерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шевченко Полина Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конотоп (Ломако) Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шевченко Полина Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевченко Полина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно