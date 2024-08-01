Огольцов федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огольцова Вера Федоровна
Мать ребёнка: ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огольцова Ксения
Рождение ребёнка
1910
Сын: Огольцов Михаил Федорович
Мать ребёнка: ксения
Смерть
Неизвестно