Огольцов федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огольцов федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огольцова Вера Федоровна

Мать ребёнка: ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огольцова Ксения

Рождение ребёнка
1910

Сын: Огольцов Михаил Федорович

Мать ребёнка: ксения

Смерть
Неизвестно

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