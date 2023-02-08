Сыч Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Сыч Василий
Мать: Додор Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыч Пимон Петров
Мать ребёнка: Сыч Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыч Антоний Петров
Мать ребёнка: Сыч Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыч Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыч Максим Петрович
Мать ребёнка: Сыч Мария
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сыч Николай Петров
Мать ребёнка: Сыч Мария
Рождение ребёнка
1860
Сын: Сыч Роман Петров
Мать ребёнка: Сыч Мария
Смерть
Неизвестно