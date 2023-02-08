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Сыч Петр Васильев

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Сыч Василий

Мать: Додор Евдокия

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыч Пимон Петров

Мать ребёнка: Сыч Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыч Антоний Петров

Мать ребёнка: Сыч Мария

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыч Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыч Максим Петрович

Мать ребёнка: Сыч Мария

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сыч Николай Петров

Мать ребёнка: Сыч Мария

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Сыч Роман Петров

Мать ребёнка: Сыч Мария

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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