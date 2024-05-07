Булатов Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатов Клим Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Ярослава
Мать ребёнка: Малунова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
10.03.2006
Сын: Булатов Лев Александрович
Мать ребёнка: Малунова Татьяна Анатольевна