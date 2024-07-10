Первая жена Панфила Тапильского — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая жена Панфила Тапильского

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тапильский Панфил Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Тапильский Герасим Панфилович

Отец ребёнка: Тапильский Панфил Григорьевич

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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