Первая жена Панфила Тапильского
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Тапильский Герасим Панфилович
Отец ребёнка: Тапильский Панфил Григорьевич
Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно