Петров Прокопий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти29.01.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
1890-67=1823 1890-64=1826
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивонина Апполинария Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Сын: Петров Георгий Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
1879-22=1857
Смерть
29.01.1890 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-19-312 109об-110 №22 Челябинского уезда Таловской волости крестьянин Прокопий Семёнов Петров 67 лет (или 64) лихорадочных...