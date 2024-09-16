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Петров Прокопий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

29.01.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

1890-67=1823 1890-64=1826
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивонина Апполинария Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Семён Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Петров Георгий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

1879-22=1857
Смерть
29.01.1890 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-19-312 109об-110 №22 Челябинского уезда Таловской волости крестьянин Прокопий Семёнов Петров 67 лет (или 64) лихорадочных...

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