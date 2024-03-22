Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиМежду 1970 и 1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Павловский Филипп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходунова Алла Ивановна
Отец ребёнка: Ходунов Иван Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходунова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ходунов Иван Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ходунов Иван Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1970 и 1972