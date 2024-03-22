Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Между 1970 и 1972

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Павловский Филипп Петрович

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходунова Алла Ивановна

Отец ребёнка: Ходунов Иван Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходунова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ходунов Иван Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Ходунов Иван Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходунов Иван Платонович

Смерть
Между 1970 и 1972
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