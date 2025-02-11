Нораев Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Нораев Степан

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Нораев Иван Степанович1829 г.р.
Нораев Андрей Степанович1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Нораев Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Нораев Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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