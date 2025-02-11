Нораев Степан
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Нораев Иван Степанович1829 г.р.
Нораев Андрей Степанович1853 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно