Смирнова Матрёна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Матрёна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Евстигней Кондратьев

Рождение ребёнка
?.03.1884 ст.

Сын: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Отец ребёнка: Смирнов Евстигней Кондратьев

Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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