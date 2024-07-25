Смирнова Матрёна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1884 ст.
Сын: Смирнов Тимофей Евстигнеевич
Отец ребёнка: Смирнов Евстигней Кондратьев
Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно