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(Ильина) Пелагея Артемовна
(Ильина) Пелагея Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Пол
Женский
Отец
Ильин Артем Афанасьевич
1790 г.р.
Мать
Ильина Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Ильин Артем Афанасьевич
Мать:
Ильина Анна
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