(Ильина) Пелагея Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ильина) Пелагея Артемовна

(Ильина) Пелагея Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ильин Артем Афанасьевич

Мать: Ильина Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close