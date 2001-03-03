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Архипов Павел Александрович
Архипов Павел Александрович
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Древо
Место рождения
Королёв
, Королев, Московская область
Дата рождения
03.03.2001
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Анашкина Светлана Валерьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2001
Отец: не указан
Мать:
Анашкина Светлана Валерьевна
Королёв
, Королев, Московская область
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