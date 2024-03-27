Федосова (Дикарева) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти06.03.1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Дикарев Деонис
Бракосочетание
13.01.1857
Муж: Федосов Прокопий
Рождение ребёнка
14.02.1858
Сын: Федосов Павел
Отец ребёнка: Федосов Прокопий
Рождение ребёнка
09.11.1859
Сын: Федосов Федор
Отец ребёнка: Федосов Прокопий
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Севостьянова Агрипина
Отец ребёнка: Федосов Прокопий
Рождение ребёнка
17.08.1863
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Федосов Прокопий
Рождение ребёнка
20.11.1865
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Федосов Прокопий
Рождение ребёнка
17.01.1869
Сын: Федосов Афанасий
Отец ребёнка: Федосов Прокопий
Рождение ребёнка
01.04.1874
Сын: Федосов Никита
Отец ребёнка: Федосов Прокопий
Рождение ребёнка
19.02.1877
Сын: Федосов Тимофей Прокопьевич
Отец ребёнка: Федосов Прокопий
Рождение ребёнка
14.10.1881
Дочь: Быкова Прасковья
Отец ребёнка: Федосов Прокопий
Смерть
06.03.1894
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Причина смерти: от простуды