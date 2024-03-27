Федосова (Дикарева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Дикарева) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

06.03.1894

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Дикарев Деонис

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1857

Муж: Федосов Прокопий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1858

Сын: Федосов Павел

Отец ребёнка: Федосов Прокопий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.11.1859

Сын: Федосов Федор

Отец ребёнка: Федосов Прокопий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Севостьянова Агрипина

Отец ребёнка: Федосов Прокопий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1863

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Федосов Прокопий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1865

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Федосов Прокопий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1869

Сын: Федосов Афанасий

Отец ребёнка: Федосов Прокопий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1874

Сын: Федосов Никита

Отец ребёнка: Федосов Прокопий

Рождение ребёнка
19.02.1877

Сын: Федосов Тимофей Прокопьевич

Отец ребёнка: Федосов Прокопий

Рождение ребёнка
14.10.1881

Дочь: Быкова Прасковья

Отец ребёнка: Федосов Прокопий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
06.03.1894
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Причина смерти: от простуды
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