Дубровина (Сандокова) Прасковья
Место рожденияд.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1921
Сын: Дубровин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Дубровин Михаил
д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1926
Сын: Дубровин Иван
Отец ребёнка: Дубровин Михаил
д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровин Никифор
Отец ребёнка: Дубровин Михаил
д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубровин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубровин Михаил
Смерть
Неизвестно