Дубровина (Сандокова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Сандокова) Прасковья

Место рождения

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1921 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
26.10.1921

Сын: Дубровин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Дубровин Михаил

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1926

Сын: Дубровин Иван

Отец ребёнка: Дубровин Михаил

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Никифор

Отец ребёнка: Дубровин Михаил

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубровин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Михаил

Смерть
Неизвестно
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