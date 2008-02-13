Богданова Феодосия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1926
Дата смерти13.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башурова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Самарин Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1946
Дочь: Котельникова Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Самарин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.11.1952
Дочь: Кувалдина Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Самарин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
24.01.1963
Сын: Самарин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Самарин Алексей Григорьевич
Смерть
13.02.2008