Богданова Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Феодосия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1926

Дата смерти

13.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башурова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Самарин Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
24.10.1946

Дочь: Котельникова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Самарин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
21.11.1952

Дочь: Кувалдина Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Самарин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
24.01.1963

Сын: Самарин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Самарин Алексей Григорьевич

Смерть
13.02.2008

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