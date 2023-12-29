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Селивонов Кондрат Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Селивонов Максим Силвестров

Мать: Селивонова (...) Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивонов Федор Кондратьев

Мать ребёнка: Селивоненко Параскева Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
бездворный посполитый
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1801

Жена: Селивоненко Параскева Петрова

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.10.1801 ст.

Дочь: (Селивонова) Проскевия Кондратьева

Мать ребёнка: Селивоненко Параскева Петрова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Селивонов Григорий Кондратьев

Мать ребёнка: Селивоненко Параскева Петрова

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Смерть
Неизвестно

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