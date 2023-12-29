Селивонов Кондрат Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селивонов Федор Кондратьев
Мать ребёнка: Селивоненко Параскева Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
бездворный посполитый
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1801
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.10.1801 ст.
Дочь: (Селивонова) Проскевия Кондратьева
Мать ребёнка: Селивоненко Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Селивонов Григорий Кондратьев
Мать ребёнка: Селивоненко Параскева Петрова
Исходя из дат рождения детей.
Смерть
Неизвестно