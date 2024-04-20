Подглазова Олимпиада Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подглазова Олимпиада Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подглазов Александр (Игнат) Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подглазов Александр (Игнат) Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подглазов Александр (Игнат) Степанович

Смерть
2013

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