Рендино Ирина Валерьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРендино Ирина Валерьяновна

Рендино Ирина Валерьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1960

Отец: Рендино Валерьян Сергеевич

Мать: Рендино Нина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close