Куликова (Козлихина) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Козлихина) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Екатерина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Константин Всеволодович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Всеволод Канстантинович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Черкавская (Куликова) Елена Всеволодовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1952

Сын: Куликов Алексей Всеволодович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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