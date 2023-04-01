Куликова (Козлихина) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Константин Всеволодович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Черкавская (Куликова) Елена Всеволодовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1952
Сын: Куликов Алексей Всеволодович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно