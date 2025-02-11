Tal (Zauber) Kenya 12.12.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Tal (Zauber) Kenya

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.12.1892, Гомель, Гомельская область

умерла Около 1979, Israel

Отец
Zauber Leifa1860 г.р.
Мать
Заубор Zaubor (Khalfin Халфинa Халфин) Ента ЛазаревнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1892

Отец: Zauber Leifa

Мать: Заубор Zaubor (Khalfin Халфинa Халфин) Ента Лазаревна

Гомель, Гомельская область

Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Leningrad Med. Ins

Образование
Неизвестно

Lat. Univ

Работа или профессия
С 1922 по 1941
Рига, Rīga

Pediatrician

Смерть
Около 1979
Israel

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