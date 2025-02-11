Tal (Zauber) Kenya
женский, родилась 12.12.1892, Гомель, Гомельская область
умерла Около 1979, Israel
ОтецZauber Leifa1860 г.р.
МатьЗаубор Zaubor (Khalfin Халфинa Халфин) Ента ЛазаревнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1892
Гомель, Гомельская область
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
С 1922 по 1941
Рига, Rīga
Смерть
Около 1979
Israel