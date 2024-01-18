Коренков Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренков Алексей Павлович

Коренков Алексей Павлович

Место рождения

д. Михальцево

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Коренков Павел Агапиев

Мать: Коренкова Устиния Алексеевна

д. Михальцево
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Жена: Коренкова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1907 ст.

Сын: Коренков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1909 ст.

Сын: Коренков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1910 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Сын: Коренков Аркадий Алексеевич

Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1913 ст.

Сын: Коренков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.

Сын: Коренков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1918

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д. Михальцево
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close