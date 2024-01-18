Коренков Алексей Павлович
Место рожденияд. Михальцево
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
д. Михальцево
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1907 ст.
Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1909 ст.
Сын: Коренков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1910 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Сын: Коренков Аркадий Алексеевич
Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1913 ст.
Сын: Коренков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.
Сын: Коренков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1918
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Коренкова Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
д. Михальцево
Смерть
Неизвестно