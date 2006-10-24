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Ахтямов Рафик Салихянович

Место рождения

Угузево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.01.1932

Дата смерти

24.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932

Отец: Ахкямов Салихян Ахкямович

Мать: Ахкямова (Мусаллимова) Миннизиган (Минзиян) Ахуновна (Ахузяновна)

Угузево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1958

Сын: Ахтямов Роберт Рафикович

Мать ребёнка: Ахтямова (Гумерова) Нурсиля Муртазиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1960

Дочь: Гребнева Лилия Рафиковна

Мать ребёнка: Ахтямова (Гумерова) Нурсиля Муртазиновна

Смерть
24.10.2006
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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