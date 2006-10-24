Ахтямов Рафик Салихянович
Место рождения
Дата рождения04.01.1932
Дата смерти24.10.2006
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932
Отец: Ахкямов Салихян Ахкямович
Мать: Ахкямова (Мусаллимова) Миннизиган (Минзиян) Ахуновна (Ахузяновна)
Рождение ребёнка
30.10.1958
Мать ребёнка: Ахтямова (Гумерова) Нурсиля Муртазиновна
Рождение ребёнка
10.11.1960
Дочь: Гребнева Лилия Рафиковна
Мать ребёнка: Ахтямова (Гумерова) Нурсиля Муртазиновна
Смерть
24.10.2006